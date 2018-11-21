Экзотическая опунция инжирная, несмотря на крайнюю неприхотливость в уходе — редкий гость в коллекциях любителей домашнего цветоводства. Покрывающие кактус похожие на пушок глохидии действуют на кожу раздражающе, а получить вкусные лечебные плоды при комнатном выращивании невозможно. Но те, кто решился на выращивание опунции, могут быть вознаграждены ее прекрасным цветением (ради которого, однако, тоже нужно постараться).

Ботаническое описание

Вид Опунция индийская или инжирная (Opuntia ficus-indica), входит в семейство Кактусовых. Это растение известно также под названиями фикус Индика, колючая груша, индийская смоква или фига, ушастый или тещин кактус, в Израиле его именуют цабром.

Это прямостоячий кустарник с членистыми плотными побегами. Стебли могут иметь цилиндрическую, приплюснутую или шаровидную форму. Растет быстро, достигая 4 м в высоту и 2 м в диаметре. Корни кактуса мощные, с развитием преимущественно в ширину, нежели в глубину.

Все опунции инжирные, включая их плоды, покрыты мелкими глохидиями — очень тонкими зазубренными щетинками, почти не заметными глазу. Они вонзаются в кожу мельчайшими занозами и цепляются на одежду, впоследствии доставляя массу неприятных ощущений. Поэтому опунция, несмотря на многие свои полезные свойства, не лучший вариант комнатного растения, если в доме есть домашние животные или маленькие дети. Тем более, для некоторых видов культуры свойственны и крупные твердые колючки.

Цветет съедобный кактус очень эффектно, крупными яркими цветами красного, желтого, оранжевого оттенков. Цветение бывает дважды за сезон — в мае-июне и в августе-сентябре. После увядания цветков формируются плоды красного цвета с твердой кожурой и плоскими семенами. Очищенные от глохидий, их широко применяют в кулинарии в южных странах Европы, на севере Африки и на родине происхождения — в Центральной Америке и Мексике (хоть опунцию инжирную называют индийской, точнее о ее происхождении говорят названия с эпитетом «индейская»). Свое название кактус получил от греческого города Опус, в окрестностях которого очень распространен. В одичавшем виде встречается на Южном побережье Крыма.

Полезные свойства

Колючее растение приносит немалую пользу человеку. Его богатый химический состав – наличие в нем не только большого числа макро- и микроэлементов, но и многих жирных кислот, в том числе незаменимых – позволяет использовать опунцию инжирную в традиционной и народной медицине:

мякоть плодов – эффективное мочегонное и противовоспалительное средство, ее прием способствует также удалению из легких мокроты;

насыщенные витаминами колючие груши еще в давние времена брали с собой в дальние плаванья моряки (для профилактики цинги);

сок индийской смоквы способствует более быстрому заживлению ран, а ее экстракт используется как очищающее сосуды средство;

наличие большого количества калия и кальция в сочетании с другими лекарственными средствами положительно влияет на работу поджелудочной железы, синтез инсулина, а потому применимо в терапии диабета для снижения в крови сахара;

препараты из опунции инжирной способствуют похудению, обладая свойством расщеплять жиры, одновременно снабжая организм полезными веществами и укрепляя его.

Несмотря на многочисленные полезные для организма свойства, растение имеет и противопоказания к применению – в первую очередь это связано с индивидуальной непереносимостью его составляющих (проявляется в виде сыпи и зуда).

Не только в медицине, но и в других отраслях промышленности применение находят практически все части опунции инжирной:

сочные ягоды, очищенные от колючек и кожуры, употребляют в пищу сырыми в качестве десерта, делают из них варенье и мармелад, добавляют в ликеры, тушат с мясом. Молодые очищенные от колючек побеги толщиной до 1 см варят и добавляют в салаты;

плоды и стебли служат сырьем для производства косметической, парфюмерной продукции;

из семян изготавливают масло и муку;

лепестки цветов — основа для многих чайных напитков.

Кроме того, из растения получают клей, красители, другие полезные продукты.

Уход за Opuntia ficus-indica

Колючая груша — исключительно выносливое растение, не требующее частого полива. Даже после продолжительной засухи и увядания стеблей она оживает, как только корни получают необходимую им влагу.

Эти кактусы успешно растут в открытом грунте в областях с не очень жарким летом и теплыми зимами (растение переносит непродолжительные и несильные морозы). Они быстро разрастаются, теряя привлекательную декоративность, а потому нужно заранее предусмотреть их условия для роста — это еще одна причина, по которой опунции инжирные редко разводят дома. Однако в качестве крупного и неприхотливого растения для центра ландшафтной композиции на улице или внутри большого холла офисного здания индийские смоквы исключительно хороши.

В холодной климатической зоне опунция индийская хорошо растет в помещениях, но летом желательно выносить ее на открытый воздух. Если кактусу «перепадет» много солнечных дней, взрослые растения могут зацвести. Во избежание опадения бутонов при их появлении и во время цветения нельзя менять местоположение куста и вообще двигать любым образом.

Колючая груша будет благодарна за хорошее освещение на южном или юго-западном подоконнике. Летом она комфортно себя чувствует при температуре 25-35 °C, зимой нуждается в прохладе (8-15 °C).

Поливают инжирную опунцию редко, но обильно — весной и летом, только после просыхания грунта на несколько сантиметров (или даже полностью). Лишнюю жидкость из поддона удаляют во избежание загнивания корней.

Воду для полива используют отстоянную, мягкую и чуть подкисленную (на литр воды — 2-3 капли лимона). Осенью поливы урежают, а зимой, в период покоя, их полностью прекращают, если кактусу созданы прохладные условия.

В частых подкормках опунция инжирная нужды не испытывает. Достаточно весной и летом вносить специальный питательный состав для кактусов один раз в месяц. В остальное время года не подкармливают совсем.

Пересадка

Опунция инжирная, несмотря на ярко выраженную неприхотливость, к перемене места жительства относится чувствительно. Пересаживают растение, только когда старый горшок становится тесным для разросшейся корневой системы.

В отличие от большинства других растений пересадку проводят из полностью сухого грунта в такой же сухой. Во время процедуры стараются по минимуму тревожить корни — пересаживают методом перевалки, вместе с земляным комом (так же поступают и при пересадке в «правильный» грунт после покупки опунции инжирной). Две-три недели растение держат в полутени и лишний раз не тревожат перестановкой. Первый полив проводят через неделю после пересадки.

Грунт лучше приобрести готовый — смесь для суккулентов и кактусов. Он должен быть рыхлым, воздухопроницаемым, реакции слабокислой (pH 4,5–6). При необходимости можно «собрать» смесь самостоятельно: в равных пропорциях соединяют и перемешивают листовую, дерновую землю, глину и речной крупнозернистый песок. Добавляют немного битого измельченного кирпича (кирпичную крошку) и древесного угля.

Горшок выбирают обязательно с дренажными отверстиями, на дно его кладут мелкую гальку или чуть более крупную фракцию битого кирпича. Проверяют, чтобы отверстия для слива воды не забились дренажным материалом.

Обрезка

В специальной обрезке опунция инжирная не нуждается, но для коррекции ее формы иногда приходится удалять верхушку или некоторые побеги:

если при недостатке света растение тянется к его источнику и есть риск обламывания или падения, обрезают верхушку «проблемного» побега и укореняют ее, получая новый экземпляр опунции инжирной;

оставшийся пенек можно использовать для получения молодых деток, как маточник.

Для проведения процедуры обрабатывают спиртом лезвие ножа или секатора, обрезают побег 40-50 см длиной, срезы припудривают толченым углем. После этого кактус оставляют без полива в течение 2-3 недель.

Методы размножения

Опунцию инжирную можно размножить вегетативным способом, или черенкованием, и семенным:

Черенкование проводят в конце весны или в первый летний месяц. Отделяют детку от материнского растения, оставляют на сутки для подсушивания и укладывают в грунт (покупной или приготовленный по указанному выше составу) или просто во влажный песок. На неделю помещают в полутень и все это время не поливают. Затем проводят первое увлажнение и после появления корешков пересаживают на постоянное место роста. Работу по семенному размножению начинают в марте, когда подходит к концу период покоя опунции инжирной. После протравливания в течение 20 минут в слабо-розовом растворе перманганата калия семенам нарушают целостность оболочки, потерев каждый наждачной бумагой. Затем высеивают их в предварительно обеззараженный грунт, накрывают пленкой для создания подобия парника и держат при температуре 19-22 °C, слегка поливая грунт один раз в неделю. После того как саженцы немного окрепнут, их пересаживают в отдельные стаканчики и находят для юных опунций светлое место.

Несмотря на то, что кактусы с вкусными плодами требуют аккуратности в обращении, многих цветоводов не отпугивает колючесть «питомцев», особенно когда те одаривают их своим эффектным и ароматным цветением.